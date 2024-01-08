Оганесян пожелал российскому спорту вернуться на международную арену

Футболист «Оренбурга» Степан Оганесян пожелал прогресса для российского футбола в новом году.

«Всем нашим болельщикам желаю в наступившем году здоровья! Чтобы все достигли своих поставленных целей. А российскому футболу желаю прогрессировать из года в год и вернуться на международную арену», — цитирует Оганесяна Metaratings.ru.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в турнирах под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

26 сентября исполком организации допустил российские сборные до 17 лет к соревнованиям. После этого в ряде стран объявили о бойкоте матчей с Россией. 10 октября стало известно, что УЕФА отменил решение о допуске юношеских сборных России к турнирам.

Ранее спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил на вопрос о возможном усилении в зимнее трансферное окно.