В «Оренбурге» заявили о желании подписать ещё одного игрока в зимнее окно

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил на вопрос о возможном усилении в зимнее трансферное окно.

«Мы взяли Прохина. Томпсон на подходе, мы его не взяли ещё, он не подписал пока. Возможно, будет ещё один трансфер. Может быть, а может и не быть», — цитирует Андреева «Спорт-Экспресс».

Томпсон сыграл за «Коло-Коло» 32 матча, забил шесть мячей и сделал две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €800 тыс.

7 января стало известно, что полузащитник Лукас Вера может покинуть российскую команду в зимнее трансферное окно. Вера в сезоне-2023/24 в 18 матчах во всех турнирах забил один мяч и отдал четыре результативные передачи.

Ранее спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что его слова по ситуации с потенциальным новичком Томпсоном неправильно интерпретировали.