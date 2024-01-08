Украинские футболисты потребовали от Макрона не допускать Россию на ОИ-2024
В своём письме украинские футболисты требуют не допускать Россию к Олимпиаде в Париже. Они отметили, что некоторые нейтральные российские атлеты, получившие лицензии на турнир, поддерживают СВО.
Напомним, что Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.
8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе.
Ранее сообщалось, что рэпер Снуп Дог станет комментатором Олимпийских игр в Париже.