Передача Миранчука помогла «Аталанте» избежать поражения в матче с «Ромой»
Встреча завершилась со счётом 1:1.
В составе «Аталанты» с помощью передачи россиянина Алексея Миранчука мяч забил Тен Копмейнерс (восьмая минута). У римлян отличился Пауло Дибала на 39-й минуте, реализовав пенальти.
«Рома» с 29 очками расположилась на восьмой позиции в таблице Серии А, «Аталанта» (30 очков) занимает шестое место.
Ранее экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци оценил игру Алексея Миранчука.