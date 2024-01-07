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Камоцци: Миранчук превосходит в мастерстве многих итальянских футболистов

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Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци оценил игру Алексея Миранчука.

«Алексей хорошо себя проявляет в каждом матче, в котором ему дают шанс. Миранчук превосходит в мастерстве многих итальянских футболистов Серии А. Ему нужно больше играть», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Миранчук провёл за «Аталанту» 14 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал три результативные передачи. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее «Аталанта» опубликовала стартовый состав на матч 19-го тура итальянской Серии А с «Ромой».

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