Хет-трик Мбаппе помог ПСЖ разгромить «Ревель» в Кубке Франции
Встреча завершилась со счётом 9:0.
В составе «парижан» хет-трик оформил Килиан Мбаппе (16-я минута, 45-я, 48-я), дубль на свой счёт записал Рандаль Коло Муани (76-я, 90-я), также отличились Марко Асенсио (43-я), Гонсалу Рамуш (70-я) и Шер Ндур (87-я).
Ещё один мяч в свои ворота отправил защитник «Ревеля» Максенс Н'гессан (38-я).
Мбаппе с 30 голами в 22 матчах стал рекордсменом ПСЖ по количеству забитых мячей в Кубке Франции.
Следующий соперник красно-синих определится позднее в результате жеребьёвки.
Ранее сообщалось, что Мбаппе хочет договариваться с клубами на своих условиях и заинтересован в переходе в Английскую премьер-лигу (АПЛ).