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Хет-трик Мбаппе помог ПСЖ разгромить «Ревель» в Кубке Франции

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«Пари Сен-Жермен» разгромил «Ревель», выступающий в шестом по силе дивизионе Франции, в матче третьего раунда розыгрыша Кубка страны по футболу.

Встреча завершилась со счётом 9:0.

В составе «парижан» хет-трик оформил Килиан Мбаппе (16-я минута, 45-я, 48-я), дубль на свой счёт записал Рандаль Коло Муани (76-я, 90-я), также отличились Марко Асенсио (43-я), Гонсалу Рамуш (70-я) и Шер Ндур (87-я).

Ещё один мяч в свои ворота отправил защитник «Ревеля» Максенс Н'гессан (38-я).

Мбаппе с 30 голами в 22 матчах стал рекордсменом ПСЖ по количеству забитых мячей в Кубке Франции.

Следующий соперник красно-синих определится позднее в результате жеребьёвки.

Ранее сообщалось, что Мбаппе хочет договариваться с клубами на своих условиях и заинтересован в переходе в Английскую премьер-лигу (АПЛ).

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