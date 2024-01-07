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Times: Мбаппе заинтересовался переходом в АПЛ

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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе хочет договариваться с клубами на своих условиях и заинтересован в переходе в Английскую премьер-лигу (АПЛ).
Times: Мбаппе заинтересовался переходом в АПЛ
  • Gettyimages.ru

Игрока «не впечатлила» попытка мадридского «Реала» навязать ему крайний срок принятия решения о будущем, из-за чего форвард хочет изучить все доступные варианты, включая переход в АПЛ, сообщает The Times.

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 21 гол и отдал две голевые передачи в 22 матчах за ПСЖ во всех турнирах. Его контракт с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее Мбаппе заявил, что Лионель Месси не получил во Франции того уважения, которого заслуживал.

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