Times: Мбаппе заинтересовался переходом в АПЛ
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Игрока «не впечатлила» попытка мадридского «Реала» навязать ему крайний срок принятия решения о будущем, из-за чего форвард хочет изучить все доступные варианты, включая переход в АПЛ, сообщает The Times.
В нынешнем сезоне Мбаппе забил 21 гол и отдал две голевые передачи в 22 матчах за ПСЖ во всех турнирах. Его контракт с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Ранее Мбаппе заявил, что Лионель Месси не получил во Франции того уважения, которого заслуживал.