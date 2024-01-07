Захарян выйдет в стартовом составе «Реал Сосьедад» в матче с «Малагой»

Стали известны составы команд «Реал Сосьедад» и «Малага» на матч 1/16 финала Кубка Испании.

В составе «Реал Сосьедад» с первых минут на поле выйдут: Ремиро, Элустондо, Ле Норман, Субельдия, Муньос, Мендес, Субименди, М. Мерино, Захарян, Барренечеа, Оярсабаль.

У «Малаги»: Лопез, Санчес, Галилея, Мурилло, Габилондо, И. Мерино, Сангалли, Виллодрес, Лоренцо, Ларрубия, Фернандес.

Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Ранее бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказал мнение касательно игрового потенциала Захаряна в «Реал Сосьедад».