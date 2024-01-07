Тарасова: если россиян вернут на турниры прямо сейчас, то они будут лидерами
- РИА Новости
«Если нас вернут прямо сейчас, спортсмены во многих видах будут на лидирующих позициях», — заявила Тарасова «РБ Спорт».
8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к командным соревнованиям. Российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.
Ранее Тарасова сообщила, что не готова комментировать фигурное катание с Яной Рудковской.