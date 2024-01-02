Тарасова заявила, что не готова комментировать фигурное катание с Рудковской

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сообщила, что не готова комментировать фигурное катание с Яной Рудковской.

«Она что, комментатор? Она разве комментировала фигурное катание, разбирается в нём, педагог или тренер? Если ей нравится, как я комментирую, пусть слушает. Но я с ней работать не готова», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

2 января Рудковская, которая является женой фигуриста и тренера Евгения Плющенко, рассказала о желании поработать комментатором в паре с Тарасовой.

В декабре Тарасова работала комментатором на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.

Ранее Тарасова рассказала, что желает олимпийской чемпионке Камиле Валиевой поскорее забыть историю с допинг-скандалом.