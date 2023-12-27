Тарасова: желаю Валиевой поскорее забыть историю с допинг-скандалом
- РИА Новости
«Я тоже так считаю, что это совершенно несправедливо и незаслуженно. Желаю ей скорее это всё забыть. А ещё хотелось бы поздравить всех с наступающим Новым годом и Камилу тоже», — цитирует Тарасову Metaratings.ru.
По итогам командных соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине золото выиграла Россия, вторыми стали США, третьей — Япония, но церемония награждения была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Валиевой.
Фигуристка подозревается в употреблении запрещённого препарата триметазидина, который был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года.
Ранее Валиева высказала мнение касательно своего допингового дела.