Тарасова: желаю Валиевой поскорее забыть историю с допинг-скандалом

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, что желает олимпийской чемпионке Камиле Валиевой поскорее забыть историю с допинг-скандалом.

«Я тоже так считаю, что это совершенно несправедливо и незаслуженно. Желаю ей скорее это всё забыть. А ещё хотелось бы поздравить всех с наступающим Новым годом и Камилу тоже», — цитирует Тарасову Metaratings.ru.

По итогам командных соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине золото выиграла Россия, вторыми стали США, третьей — Япония, но церемония награждения была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Валиевой.

Фигуристка подозревается в употреблении запрещённого препарата триметазидина, который был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года.

Ранее Валиева высказала мнение касательно своего допингового дела.