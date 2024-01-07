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«Манчестер Сити» разгромил «Хаддерсфилд» в Кубке Англии

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«Манчестер Сити» на своём поле разгромил «Хаддерсфилд» в матче 1/32 финала Кубка Англии.
«Манчестер Сити» разгромил «Хаддерсфилд» в Кубке Англии
  • Gettyimages.ru

Встреча завершилась со счётом 5:0.

В составе «горожан» дубль оформил Фил Фоден (33-я минута, 65-я), также забили Хулиан Альварес (37-я), Жереми Доку (74-я). На свой счёт автогол записал Бен Джексон (58-я).

В других матчах 1/32 финала «Вест Хэм» сыграл вничью с «Бристоль Сити» (1:1), матч между «Лутоном» и «Болтоном» завершился нулевой ничьей (0:0), «Ноттингем» сыграл с «Блэкпулом» 2:2, а «Лидс» разгромил «Петерборо» (3:0).

Ранее «Манчестер Сити» завершил 2023 год без единого поражения на домашней арене во всех турнирах.

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