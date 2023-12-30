«Манчестер Сити» ни разу не проиграл на домашнем стадионе в 2023 году
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Встреча с «Шеффилдом» в рамках 20-го тура АПЛ прошла на стадионе «Этихад» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
В 2023 году команда Хосепа Гвардиолы завоевала пять трофеев, выиграв клубный чемпионат мира, первенство Англии, Лигу чемпионов, Кубок Англии и Суперкубок УЕФА.
«Сити» набрал 40 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата.
Ранее сообщалось, что профсоюз футболистов Англии может подать в суд из-за роста числа матчей.