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«Манчестер Сити» ни разу не проиграл на домашнем стадионе в 2023 году

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«Манчестер Сити» завершил 2023 год без единого поражения на домашней арене во всех турнирах.
«Манчестер Сити» ни разу не проиграл на домашнем стадионе в 2023 году
  • AP
  • © Dave Thompson

Встреча с «Шеффилдом» в рамках 20-го тура АПЛ прошла на стадионе «Этихад» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

В 2023 году команда Хосепа Гвардиолы завоевала пять трофеев, выиграв клубный чемпионат мира, первенство Англии, Лигу чемпионов, Кубок Англии и Суперкубок УЕФА.

«Сити» набрал 40 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата.

Ранее сообщалось, что профсоюз футболистов Англии может подать в суд из-за роста числа матчей.

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