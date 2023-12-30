Профсоюз футболистов Англии допускает обращение в суд из-за растущего числа матчей

Профсоюз футболистов Англии может подать в суд из-за роста числа матчей.

«Я чувствую, что мы достигли стадии, когда люди готовы подать в суд, когда люди готовы предпринять реальные действия на поле, чтобы попытаться решить эту проблему», — приводит Sky слова гендиректора Ассоциации профессиональных футболистов Англии Махета Моланго.

Он отметил, что организаторы турниров создают больше соревнований, чтобы заработать больше в ущерб игрокам.

В источнике отмечают, что максимум матчей в сезоне-2024/25 могут провести игроки «Манчестер Сити» — 86.

Ранее в Англии ограбили дом футболиста «Манчестер Сити» Грилиша.