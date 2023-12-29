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Sun: в Англии ограбили дом футболиста «Манчестер Сити» Грилиша

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Группа неизвестных ограбила дом полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Англии по футболу Джека Грилиша.

Как сообщает The Sun, инцидент произошёл в среду, 27 декабря, во время матча 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «горожанами» и «Эвертоном».

По информации издания, в момент ограбления в доме находились члены семьи 28-летнего англичанина, которые услышали шум с верхних этажей особняка и громкий лай собак.

Отмечается, что один из родственников полузащитника успел нажать тревожную кнопку для вызова полиции, которая, опасаясь возможной ситуации с заложниками, прибыла на место происшествия, а специальный вертолёт обыскал поместье.

Несмотря на усиленную охрану и ограждение по периметру участка дома Грилиша, грабители проникли внутрь и украли драгоценности на сумму £1 млн.

Ранее сообщалось, что в Бельгии ограбили дом полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Англии по футболу Кевина Де Брёйне.

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