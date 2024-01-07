Ласицкене — о нейтральном статусе: все знали, что у нас нет другого выхода

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене высказалась о выступлениях россиян в нейтральном статусе.

«Мы с 2017 года выезжали на таких условиях, но все вокруг прекрасно понимали, кто мы. Все знали, что у нас нет другого выхода соревноваться с сильнейшими. А если этот выход и был, то его наши министерство и олимпийский комитет тогда не успели найти», — цитирует Ласицкене ТАСС.

Спортсменка является единственной трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту.

23 декабря президент Федерации лёгкой атлетики Свердловской области Рафаил Карманов заявил, что Ласицкене откроет сезон 7 января.

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к командным соревнованиям. Российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Ранее в пресс-службе МОК сообщили, что ни один нейтральный спортсмен не примет участия в зимних юношеских Олимпийских играх.