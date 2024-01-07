Ласицкене заявила, что получала письма поддержки от иностранных соперниц
- РИА Новости
«Есть спортсмены, которые понимают нашу ситуацию. От многих прыгуний я получала письма поддержки, но у каждого своя жизнь, так что лично я никакой публичной поддержки ни от кого не ждала», — приводит слова Ласицкене ТАСС.
В 2015 году World Athletics лишила ВФЛА членства. Совет организации в марте восстановил статус ВФЛА. Однако продлил отстранение легкоатлетов из России из-за ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что российские легкоатлеты пропустят Олимпиаду-2024.