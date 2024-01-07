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Ласицкене заявила, что получала письма поддержки от иностранных соперниц

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Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене заявила, что получала письма поддержки от иностранных соперниц.
Ласицкене заявила, что получала письма поддержки от иностранных соперниц
  • РИА Новости

«Есть спортсмены, которые понимают нашу ситуацию. От многих прыгуний я получала письма поддержки, но у каждого своя жизнь, так что лично я никакой публичной поддержки ни от кого не ждала», — приводит слова Ласицкене ТАСС.

В 2015 году World Athletics лишила ВФЛА членства. Совет организации в марте восстановил статус ВФЛА. Однако продлил отстранение легкоатлетов из России из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что российские легкоатлеты пропустят Олимпиаду-2024.

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