Сборная Норвегии выиграла мужской спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе

Мужская сборная Норвегии уверенно выиграла эстафету на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

В составе норвежской команды выступали Эндре Стрёмсхейм, Стурла Холм Легрейд, Тарьей Бё, Йоханнес Бё. Они использовали семь дополнительных патронов и избежали штрафных кругов.

На второй позиции финишировали немцы Роман Рес, Бенедикт Долль, Филипп Наврат, Филипп Хорн. Третьи — биатлонисты из Италии (Элия Дзени, Дидье Биона, Лукас Хофер, Томмазо Джакомель).

Ранее сообщалось, что мужской спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе перенесён из-за погоды.