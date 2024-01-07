RT в Telegram
Подпишись

Сборная Норвегии выиграла мужской спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе

Короткая ссылка
Мужская сборная Норвегии уверенно выиграла эстафету на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).
Сборная Норвегии выиграла мужской спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе
  • Gettyimages.ru

В составе норвежской команды выступали Эндре Стрёмсхейм, Стурла Холм Легрейд, Тарьей Бё, Йоханнес Бё. Они использовали семь дополнительных патронов и избежали штрафных кругов.

На второй позиции финишировали немцы Роман Рес, Бенедикт Долль, Филипп Наврат, Филипп Хорн. Третьи — биатлонисты из Италии (Элия Дзени, Дидье Биона, Лукас Хофер, Томмазо Джакомель).

Ранее сообщалось, что мужской спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе перенесён из-за погоды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить