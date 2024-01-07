Смольский: благодаря шансу, который дали соперники, удалось победить в масс-старте
- РИА Новости
«Очень крутая борьба получилась. В середине гонки я немного потерялся, ехал в десятке, но благодаря шансу, который дали соперники, удалось победить. Всё самое интересное начинается после четвёртого рубежа», — приводит слова Смольского «Матч ТВ».
Он преодолел дистанцию за 33 минуты 40,2 секунды.
Вторым стал россиянин Рустам Каюмов (+3,9). Замкнул тройку призёров его соотечественник Карим Халили (+22,1).
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