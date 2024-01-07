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Смольский: благодаря шансу, который дали соперники, удалось победить в масс-старте

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Белорусский биатлонист Антон Смольский прокомментировал победу в масс-старте на третьем этапе Кубка Содружества в Раубичах (Белоруссия).
Смольский: благодаря шансу, который дали соперники, удалось победить в масс-старте
  • РИА Новости

«Очень крутая борьба получилась. В середине гонки я немного потерялся, ехал в десятке, но благодаря шансу, который дали соперники, удалось победить. Всё самое интересное начинается после четвёртого рубежа», — приводит слова Смольского «Матч ТВ».

Он преодолел дистанцию за 33 минуты 40,2 секунды.

Вторым стал россиянин Рустам Каюмов (+3,9). Замкнул тройку призёров его соотечественник Карим Халили (+22,1).

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