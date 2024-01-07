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Ветеран ЦСКА верит, что армейцы займут призовое место в РПЛ по итогам сезона

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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв оценил шансы московской команды на попадание в топ-3 по итогам сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Ветеран ЦСКА верит, что армейцы займут призовое место в РПЛ по итогам сезона
  • РИА Новости

«ЦСКА может занять призовое место. Это не будет провалом. Многие игроки получили травмы и сейчас восстанавливаются. Поэтому нельзя предъявлять ЦСКА претензий», — цитирует экс-защитника Betonmobile.

«Краснодар» с 38 очками по итогам 18 туров лидирует в чемпионате. На втором месте в турнирной таблице располагается «Зенит» (36). Третий — «Динамо» (32). ЦСКА находится на восьмой позиции с 28 баллами.

Ранее Денис Черышев заявил, что лидерство «Краснодара» в РПЛ — это позитив для российского футбола.

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