Ветеран ЦСКА верит, что армейцы займут призовое место в РПЛ по итогам сезона
- РИА Новости
«ЦСКА может занять призовое место. Это не будет провалом. Многие игроки получили травмы и сейчас восстанавливаются. Поэтому нельзя предъявлять ЦСКА претензий», — цитирует экс-защитника Betonmobile.
«Краснодар» с 38 очками по итогам 18 туров лидирует в чемпионате. На втором месте в турнирной таблице располагается «Зенит» (36). Третий — «Динамо» (32). ЦСКА находится на восьмой позиции с 28 баллами.
Ранее Денис Черышев заявил, что лидерство «Краснодара» в РПЛ — это позитив для российского футбола.