Спортдиректор «Оренбурга»: мы рассмотрим вариант с продажей Веры

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев подтвердил, что полузащитник Лукас Вера может покинуть российскую команду в зимнее трансферное окно.

«Если будет конкретика, мы рассмотрим вариант с продажей Веры. Сейчас пока официального офера нет. Всё остальное — слова. Интерес от зарубежного клуба есть. Вроде всё с ними проговорили», — цитирует Андреева «РБ Спорт».

15 декабря стало известно, что трансфер игрока в «Локомотив» сорвался из-за сложностей в платежах.

Вера в сезоне-2023/24 в 18 матчах во всех турнирах забил один мяч и отдал четыре результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего аргентинца в €3 млн.

Ранее Андреев заявил, что его слова по ситуации с потенциальным новичком чилийцем Хорди Томпсоном неправильно интерпретировали.