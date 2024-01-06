Федун недоволен результатами «Спартака» в 2023 году

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун негативно высказался о результатах красно-белых в 2023 году.

«Оценю 2023 год крайне средне. По тем расходам, которые клуб сделал в этом сезоне, он должен быть минимум вторым в таблице», — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».

Столичный клуб по итогам 18 туров с 30 очками занимает пятое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38).

Ранее сообщалось, что руководство «Спартака» намерено отдать в аренду полузащитников московской команды Даниила Зорина и Максима Лайкина.