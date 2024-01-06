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Федун недоволен результатами «Спартака» в 2023 году

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Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун негативно высказался о результатах красно-белых в 2023 году.
Федун недоволен результатами «Спартака» в 2023 году
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Оценю 2023 год крайне средне. По тем расходам, которые клуб сделал в этом сезоне, он должен быть минимум вторым в таблице», — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».

Столичный клуб по итогам 18 туров с 30 очками занимает пятое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38). 

Ранее сообщалось, что руководство «Спартака» намерено отдать в аренду полузащитников московской команды Даниила Зорина и Максима Лайкина.

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