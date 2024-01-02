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Metaratings: «Спартак» ищет варианты аренды для Зорина и Лайкина

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Руководство «Спартака» намерено отдать в аренду полузащитников московской команды Даниила Зорина и Максима Лайкина
Metaratings: «Спартак» ищет варианты аренды для Зорина и Лайкина
  • РИА Новости

Об этом сообщает Metaratings.ru.

Отмечается, что игроки с большой долей вероятности полетят на первый сбор «Спартака».

20-летний Лайкин в сезоне-2023/24 сыграл в трёх матчах за основную команду и не отметился результативными действиями. Зорин не сыграл ни одного матча за красно-белых в нынешнем сезоне.

Ранее Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась ожиданиями от назначения нового спортивного директора красно-белых Томаша Амарала.

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