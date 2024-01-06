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Акинфеев: играл в первых перчатках, пока пальцы уже не вылезли

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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал историю своих первых вратарских перчаток.
Акинфеев: играл в первых перчатках, пока пальцы уже не вылезли
  • РИА Новости

«В манеже ЦСКА была выставка, приезжаем с отцом, и я вижу белые перчатки с нарисованной коброй. Отец достаёт деньги и начинает просить продать их. Рассказывает, что у нас тут просто нереально купить. Минут 40 он уговаривал, и за двести долларов мы купили эти перчатки. Они потом были на всех турнирах, тренировках, в них играл, пока окончательно уже пальцы не вылезли», — поделился Акинфеев с изданием «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 37-летний Акинфеев принял участие в 16 матчах за армейцев во всех турнирах, в которых пропустил 19 мячей и шесть раз сыграл на ноль. Его контракт с красно-синими рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в €2 млн. 

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