Акинфеев: играл в первых перчатках, пока пальцы уже не вылезли

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал историю своих первых вратарских перчаток.

«В манеже ЦСКА была выставка, приезжаем с отцом, и я вижу белые перчатки с нарисованной коброй. Отец достаёт деньги и начинает просить продать их. Рассказывает, что у нас тут просто нереально купить. Минут 40 он уговаривал, и за двести долларов мы купили эти перчатки. Они потом были на всех турнирах, тренировках, в них играл, пока окончательно уже пальцы не вылезли», — поделился Акинфеев с изданием «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 37-летний Акинфеев принял участие в 16 матчах за армейцев во всех турнирах, в которых пропустил 19 мячей и шесть раз сыграл на ноль. Его контракт с красно-синими рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в €2 млн.

Ранее президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев назвал имя человека года в российском футболе.