Алаев считает, что Акинфееву можно поставить памятник на стадионе ЦСКА
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«Акинфеев. Памятник Акинфееву на стадионе ЦСКА? Не мне это решать, но я согласен с мнением, что это можно сделать уже сейчас», — заявил Алаев Sport24.
В нынешнем сезоне 37-летний Акинфеев принял участие в 16 матчах за армейцев во всех турнирах, в которых пропустил 19 мячей и шесть раз сыграл на ноль. Его контракт с красно-синими рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в €2 млн.
Ранее врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о здоровье Акинфеева.