Алаев считает, что Акинфееву можно поставить памятник на стадионе ЦСКА

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев назвал имя человека года в российском футболе.

«Акинфеев. Памятник Акинфееву на стадионе ЦСКА? Не мне это решать, но я согласен с мнением, что это можно сделать уже сейчас», — заявил Алаев Sport24.

В нынешнем сезоне 37-летний Акинфеев принял участие в 16 матчах за армейцев во всех турнирах, в которых пропустил 19 мячей и шесть раз сыграл на ноль. Его контракт с красно-синими рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в €2 млн.

Ранее врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о здоровье Акинфеева.