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Безуглов: с таким суставом, как у Акинфеева, обычный человек с дивана не встанет

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Врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о здоровье вратаря команды Игоря Акинфеева.
Безуглов: с таким суставом, как у Акинфеева, обычный человек с дивана не встанет
  • Gettyimages.ru

«С таким суставом, как у него, обычный человек с дивана не встанет, а, прочитав заключение МРТ, может впасть в тяжёлую депрессию. В нескольких случаях даже мне казалось, что Акинфееву нужна пауза на неделю-другую, но он выходил уже в следующем матче — и был лучшим игроком на поле. Даже за три дня до игры против Испании на ЧМ-2018 его сустав воспалился, из него я откачал почти стакан воспалительной жидкости. Но о неучастии в игре у Игоря речи даже не шло.

Если Акинфеев не выходит на поле, значит, у него вообще нет шансов сыграть. Вообще», — приводит слова Безуглова Sports.ru.

37-летний Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. Всего за клуб он сыграл в 755 матчах, 315 из которых отстоял на ноль.

Ранее Сергей Степашин заявил, что голкипер столичного ЦСКА Игорь Акинфеев является символом не только футбола, но и России.

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