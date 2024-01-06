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Шпилевский: пока Кокорин не говорит, хочет остаться в «Арисе» или нет

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Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский высказался о будущем россиянина Александра Кокорина в клубе.
Шпилевский: пока Кокорин не говорит, хочет остаться в «Арисе» или нет
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/Colin Poultney

«Пока рано говорить о будущем Кокорина в нашем клубе, у нас другие приоритеты. До конца его аренды и контракта с «Фиорентиной» ещё шесть месяцев, и произойти может всё что угодно. Дайте Сане показать самую лучшую версию самого себя!

Пока Саша не говорит о том, хочет он остаться в клубе или нет, — мы с ним сосредоточены на ежедневном развитии», — приводит слова Шпилевского Sport24.

В текущем сезоне Кокорин провёл за команду 16 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Его арендное соглашение с клубом рассчитано до конца сезона-2023/24. Права на футболиста принадлежат «Фиорентине».

Ранее Шпилевский оценил состояние Кокорина.

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