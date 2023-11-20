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Тренер «Ариса»: пока Кокорин не показал свой максимум, не проявил себя на 100%

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Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский оценил состояние российского нападающего команды Александра Кокорина.
Тренер «Ариса»: пока Кокорин не показал свой максимум, не проявил себя на 100%
  • Legion-Media
  • © Kostas Pikoulas/Sipa USA

«Мы знаем, на что он способен. Пока он не показал свой максимум, не проявил себя на 100%. Если он будет играть так, как тренируется, то мы увидим того самого Сашу», — цитирует Шпилевского «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне россиянин провёл восемь матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал результативную передачу. Его арендное соглашение с клубом рассчитано до конца сезона-2023/24. Права на футболиста принадлежат «Фиорентине».

Ранее сообщалось, что гол Кокорина не помог «Арису» победить «Бетис» в Лиге Европы.

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