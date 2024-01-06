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Тарасова: Эпштейн честно служил фигурному катанию

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что её коллега Олег Эпштейн любил фигурное катание и честно ему служил.
Тарасова: Эпштейн честно служил фигурному катанию
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«Соболезную, очень жаль. Мы много пересекались с ним в советское время, хорошо знали друг друга. Он очень сильно любил фигурное катание и честно ему служил», — заявила Тарасова «Матч ТВ». 

О смерти специалиста сообщили его подопечные, американские фигуристы Майя и Алекс Шибутани. 

Эпштейн также работал с Ильёй Авербухом, Романом Костомаровым, Максимом Стависким, Анной Семенович, Викторией Синициной, Никитой Кацалаповым и Грейси Голд.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказала мнение касательно возвращения российских фигуристов на международную арену.

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