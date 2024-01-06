Известный тренер по фигурному катанию Эпштейн умер в возрасте 67 лет

В возрасте 67 лет скончался известный тренер по фигурному катанию Олег Эпштейн.

Об этом в соцсетях сообщили его подопечные, американские фигуристы Майя и Алекс Шибутани.

«Олег любил фигурное катание и был такой позитивной и влиятельной силой в нашей жизни. Он достиг уникального баланса страсти, терпения, мудрости, любопытства, веселья и понимания», — заявили фигуристы.

Эпштейн также работал с Ильёй Авербухом, Романом Костомаровым, Максимом Стависким, Анной Семенович, Викторией Синициной, Никитой Кацалаповым и Грейси Голд.

Ранее на 92-м году жизни скончался двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Протопопов.