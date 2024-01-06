Известный тренер по фигурному катанию Эпштейн умер в возрасте 67 лет
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Об этом в соцсетях сообщили его подопечные, американские фигуристы Майя и Алекс Шибутани.
«Олег любил фигурное катание и был такой позитивной и влиятельной силой в нашей жизни. Он достиг уникального баланса страсти, терпения, мудрости, любопытства, веселья и понимания», — заявили фигуристы.
Эпштейн также работал с Ильёй Авербухом, Романом Костомаровым, Максимом Стависким, Анной Семенович, Викторией Синициной, Никитой Кацалаповым и Грейси Голд.
Ранее на 92-м году жизни скончался двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Протопопов.