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Губерниев заявил, что слова Родченкова могут осложнить возвращение России

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что показания бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова могут осложнить возвращение российских биатлонистов на международные соревнования.
Губерниев заявил, что слова Родченкова могут осложнить возвращение России
  • РИА Новости

«Знаете, с учётом всех проблем, которые у нас есть и были, кажется, что есть силы, которые только и ждут того, что скажет Родченков. Что касается биатлона, то это может нам осложнить историю возвращения так или иначе, поэтому будем ждать», — приводит слова Губерниева РИА Новости.

Ожидается, что сбежавший из страны и заявивший о «допинговой программе» России Родченков даст показания по делу бывшего президента IBU Андерса Бессеберга, которому было предъявлено обвинение в коррупции за период с 2009 по 2018 год. Суд над Бессебергом начнётся 9 января.

Ранее Тихонов назвал экс-главу IBU Бессеберга пьяницей и развратником.

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