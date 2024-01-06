Voetbalzone: Промесу грозит экстрадиция из ОАЭ в Нидерланды и последующий арест

Нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса могут экстрадировать из ОАЭ в Нидерланды из-за публикации фотографий со дня рождения в Дубае (ОАЭ) в социальных сетях.

Как сообщает Voetbalzone, по причине того, что у Нидерландов есть договор об экстрадиции с ОАЭ в случае, если нидерландская прокуратура проинформирует власти о нахождении Промеса на территории их страны, в отношении нападающего вступит в силу соглашение об экстрадиции преступников.

32-летний нидерландец был признан виновным на родине в нанесении ножевого ранения своему племяннику на семейной вечеринке летом 2021 года. В июне 2023-го суд приговорил его к 18 месяцам тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что Промес стал резидентом ОАЭ и сможет полететь со «Спартаком» на сборы.