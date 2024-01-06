Мостовой считает, что «Ахмат», «Балтика», «Оренбург» и «Сочи» могут вылететь из РПЛ

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о том, какие команды будут бороться за выжидание в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Для меня однозначного претендента на вылет пока что нет. Думаю, борьба растянется в группе «Ахмата», «Балтики», «Оренбурга» и «Сочи», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

После 18 туров РПЛ Грозненский «Ахмат» набрал 17 очков и занимает 13-е место. Калининградская «Балтика» с 13 очками располагается на 15-й строчке. «Оренбург», заработавший 15 очков, идёт на 14-й позиции. «Сочи» имеет 11 очков и замыкает турнирную таблицу.

Ранее Мостовой признался, что «не заморачивается» вопросом стажировки на тренера.