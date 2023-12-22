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Мостовой признался, что «не заморачивается» вопросом стажировки на тренера

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Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой дал понять, что не намерен в январе проходить стажировку на тренера далеко от Москвы.

«На данный момент нет выбора команды для стажировки, сейчас все ушли в отпуск, а я особо не заморачиваюсь этим вопросом. Никто из клубов меня не звал», — цитирует Мостового Sport24.

При этом он подчеркнул, что «пройти стажировку можно где и когда угодно, и это не создаёт никаких трудностей».

«Да, в «Оренбурге» мне, испаноговорящему, было бы легко с Деограсией, а для клуба — ни фига себе! Не забывайте, Мостовой — это всё-таки имя для них. Они улетают и проводят сборы непонятно где. Хочется ещё найти клуб поближе к Москве», — добавил Мостовой.

55-летний Мостовой проходит курсы в Академии Российского футбольного союза (РФС) для получения тренерской лицензии.

Ранее Мостовой заявил, что людям ещё лет 100 не повторить достижений Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

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