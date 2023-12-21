Мостовой: людям ещё лет 100 не повторить достижений Роналду и Месси

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Насром» и «Аль-Иттифаком».

«Скорее всего, матч завершится победой команды Роналду. Думаю, Криштиану отличится в этой игре», — приводит слова Мостового ODDS.

Экс-игрок восхитился карьерой 38-летнего португальца.

«Людям ещё лет 100 не повторить достижений Роналду и Месси. Мы должны радоваться, что они вообще существуют. Криштиану приехал в Саудовскую Аравию и там стал лучшим. А у нас многие к 30 годам заканчивают карьеру», — сказал он.

Встреча состоится в пятницу, 22 декабря, и начнётся в 18:00 мск. Игра пройдёт на стадионе Короля Абдаллаха в Бурайде.

Ранее Роналду заявил, что для него честь стать первым спортсменом по запросам в Google за всю историю.