Роналду: для меня честь стать первым спортсменом по запросам в Google
- Gettyimages.ru
«Для меня честь стать первым спортсменом по запросам в Google», — написал Роналду в соцсетях, выложив видео своего фирменного празднования гола.
Google опубликовал список самых популярных запросов в поисковой системе с момента её создания 25 лет назад. Согласно статистике, нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду возглавил список запросов среди спортсменов.
38-летний португалец пять раз становился обладателем «Золотого мяча». Также он является чемпионом Англии с «Манчестер Юнайтед», чемпионом Италии с «Ювентусом» и чемпионом Испании с «Реалом». В его коллекции ещё есть золото первенства Европы.
Ранее сообщалось, что Роналду вложил $40 млн в разработку компьютерной игры от белорусской студии.