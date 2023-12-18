Роналду: для меня честь стать первым спортсменом по запросам в Google

Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду отреагировал на новость о том, что он самый популярный спортсмен по запросам в Google за всю историю.

«Для меня честь стать первым спортсменом по запросам в Google», — написал Роналду в соцсетях, выложив видео своего фирменного празднования гола.

Google опубликовал список самых популярных запросов в поисковой системе с момента её создания 25 лет назад. Согласно статистике, нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду возглавил список запросов среди спортсменов.

38-летний португалец пять раз становился обладателем «Золотого мяча». Также он является чемпионом Англии с «Манчестер Юнайтед», чемпионом Италии с «Ювентусом» и чемпионом Испании с «Реалом». В его коллекции ещё есть золото первенства Европы.

Ранее сообщалось, что Роналду вложил $40 млн в разработку компьютерной игры от белорусской студии.