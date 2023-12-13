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Роналду вложил $40 млн в разработку компьютерной игры от белорусской студии

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Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду инвестировал $40 млн в создание футбольного симулятора UFL от белорусской студии разработчиков Strikerz.
Роналду вложил $40 млн в разработку компьютерной игры от белорусской студии
  • Gettyimages.ru

«Я очень рад быть частью этого проекта, поскольку UFL может стать новым видом игр про футбол», — приводит слова Роналду Business Wire.

UFL — бесплатный футбольный симулятор, основанный на «безоговорочно честных» механиках.

Разработка игры ведётся с 2016 года на движке Unreal Engine. Выход ожидается на PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Точная дата неизвестна.

Ранее Роналду выразил сожаление, что не перешёл в «Аль-Наср» раньше.

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