Роналду: очень сожалею, что не перешёл в «Аль-Наср» раньше

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду сказал, что счастлив находиться в саудовском клубе.

«Я очень счастлив находиться в «Аль-Насре» и с нетерпением жду возможности добиться высоких результатов с этим большим клубом. Я очень сожалею, что не перешёл в саудовский «Аль-Наср» раньше, но сейчас я здесь, и я буду поддерживать команду для того, чтобы мы добивались успехов», — приводит слова Роналду royanews.

30 декабря 2022 года португалец подписал соглашение с «Аль-Насром». Его зарплата составляет €200 млн в год. В нынешнем сезоне игрок провёл за клуб 22 матча во всех турнирах, забил 20 мячей и сделал десять результативных передач.

В конце 2022 года Роналду со скандалом покинул «Манчестер Юнайтед», перед этим дав разоблачающее интервью.

Ранее Роналду поблагодарил одноклубников и болельщиков после своего 50-го гола в 2023 году.