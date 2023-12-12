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Роналду: очень сожалею, что не перешёл в «Аль-Наср» раньше

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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду сказал, что счастлив находиться в саудовском клубе.
Роналду: очень сожалею, что не перешёл в «Аль-Наср» раньше
  • Gettyimages.ru
  • © Yasser Bakhsh

«Я очень счастлив находиться в «Аль-Насре» и с нетерпением жду возможности добиться высоких результатов с этим большим клубом. Я очень сожалею, что не перешёл в саудовский «Аль-Наср» раньше, но сейчас я здесь, и я буду поддерживать команду для того, чтобы мы добивались успехов», — приводит слова Роналду royanews.

30 декабря 2022 года португалец подписал соглашение с «Аль-Насром». Его зарплата составляет €200 млн в год. В нынешнем сезоне игрок провёл за клуб 22 матча во всех турнирах, забил 20 мячей и сделал десять результативных передач.

В конце 2022 года Роналду со скандалом покинул «Манчестер Юнайтед», перед этим дав разоблачающее интервью. 

Ранее Роналду поблагодарил одноклубников и болельщиков после своего 50-го гола в 2023 году.

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