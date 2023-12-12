Роналду поблагодарил одноклубников и болельщиков после своего 50-го гола в 2023 году

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о своём достижении в 50 голов в 2023 году.

«Я очень рад объявить о своём 50-м голе в 2023 году. Всё это благодаря непоколебимой поддержке моих партнёров по команде, болельщиков и моей семьи!» — написал игрок в соцсетях.

Роналду отметился голом в матче с «Аль-Шабаба» (5:2). Таким образом, он забил 50-й гол в 2023 году.

30 декабря 2022 года португалец подписал соглашение с «Аль-Насром». Его зарплата составляет €200 млн в год.

Ранее сообщалось, что «Интер Майами» и «Аль-Наср» сыграют товарищеский матч 1 февраля.