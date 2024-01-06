США победили Швецию и в шестой раз выиграли МЧМ по хоккею

Сборная США нанесла поражение команде Швеции в финальном матче молодёжного чемпионата мира (U-20) по хоккею 2024 года.

Игра в Гётеборге завершилась со счётом 6:2 в пользу коллектива Дэвида Карла.

В составе «Тре Крунур» шайбы забросили Отто Стенберг (23-я минута), Йонатан Леккеримяки (40-я). В команде из Северной Америки отличились Гейб Перро (17-я), Исаак Ховард (30-я, 35-я), Зив Буйум (42-я), Райан Леонард (57-я), Рутгер Макгроарти (57-я).

Сборная США стала в шестой раз победителем первенства планеты. Рекордсменом является Канада (20 трофеев).

Ранее сообщалось, что сборная Чехии завоевала бронзовые медали молодёжного чемпионата мира.