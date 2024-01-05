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Чехия забросила четыре шайбы за 50 секунд и обыграла Финляндию в матче за бронзу МЧМ

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Сборная Чехии завоевала бронзовые медали молодёжного чемпионата мира (U-20) по хоккею 2024 года в Швеции.
Чехия забросила четыре шайбы за 50 секунд и обыграла Финляндию в матче за бронзу МЧМ
  • Gettyimages.ru

Команда Патрика Аугусты в матче за третье место в Гётеборге одержала волевую победу над сверстниками из Финляндии со счётом 8:5.

В составе победителей шайбы забросили Иржи Кулих (16-я, 45-я минуты), Якуб Штанцль (29-я), Ондржей Бехер (40-я, 59-я, 59-я), Томаш Гамара (59-я), Доминик Рымон (59-я). У проигравших отличились Расмус Кумпулайнен (шестая), Яни Нюман (восьмая), Конста Хелениус (29-я), Ленни Хямеэнахо (30-я, 35-я).

Немногим позже в матче за золотые медали сыграют сборные США и Швеции.

Ранее сообщалось, что IIHF примет решение по участию сборной России на МЧМ-2024 в мае.

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