Чехия забросила четыре шайбы за 50 секунд и обыграла Финляндию в матче за бронзу МЧМ
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Команда Патрика Аугусты в матче за третье место в Гётеборге одержала волевую победу над сверстниками из Финляндии со счётом 8:5.
В составе победителей шайбы забросили Иржи Кулих (16-я, 45-я минуты), Якуб Штанцль (29-я), Ондржей Бехер (40-я, 59-я, 59-я), Томаш Гамара (59-я), Доминик Рымон (59-я). У проигравших отличились Расмус Кумпулайнен (шестая), Яни Нюман (восьмая), Конста Хелениус (29-я), Ленни Хямеэнахо (30-я, 35-я).
Немногим позже в матче за золотые медали сыграют сборные США и Швеции.
Ранее сообщалось, что IIHF примет решение по участию сборной России на МЧМ-2024 в мае.