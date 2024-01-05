Каррера: Миранчук в матче с «Сассуоло» доказал, что у него есть будущее в Италии

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера считает, что российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук должен продолжить играть в Италии.

«Я был на матче «Аталанта» — «Сассуоло» и видел великолепную игру Миранчука. Он доказал, что у него есть будущее в Италии. Алексей провёл выдающийся для себя матч. Нельзя сказать, что он не подходит «Аталанте» по уровню. Я так не считаю», — цитирует Карреру «РБ Спорт».

Миранчук в сезоне-2023/24 в девяти матчах в Серии А забил один мяч. В кубковом матче с «Сассуоло» Алексей провёл на поле 86 минут и отметился голом и голевой передачей.

Ранее Миранчук заявил, что мог сделать хет-трик в матче Кубка Италии с «Сассуоло».





