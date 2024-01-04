Миранчук заявил, что мог сделать хет-трик в матче Кубка Италии с «Сассуоло»
«Я мог трижды отличиться в этом матче. Но я рад, что смог забить один гол и сделать результативную передачу и внести вклад в важную победу», — цитирует Миранчука пресс-служба «Аталанты».
По его словам, все мысли команды — о матче в Кубке с «Миланом».
«Никто не знает, каким будет исход. Нужно просто работать и готовиться к следующей встрече», — добавил Миранчук.
Матч на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо завершился со счётом 3:1 в пользу команды Джан Пьеро Гасперини.
Хавбек сборной России сначала отдал голевой пас на Шарля Де Кетеларе (63-я минута), который удвоил преимущество. А потом отличился сам (71-я). Первый мяч забил всё тот же бельгийский форвард (24-я). Горечь поражения «Сассуоло» в концовке матча подсластил гол Даниэля Болоки (95-я).
В 1/4 финала «Аталанта» 10 января встретится с «Миланом».
Ранее сообщалось, что Миранчук попал в стартовый состав «Аталанты» на матч с «Сассуоло» в Кубке Италии.