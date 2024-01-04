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Миранчук заявил, что мог сделать хет-трик в матче Кубка Италии с «Сассуоло»

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Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук считает, что его команда могла бы добиться более крупной победы в матче 1/8 финала Кубка Италии по футболу с «Сассуоло».

«Я мог трижды отличиться в этом матче. Но я рад, что смог забить один гол и сделать результативную передачу и внести вклад в важную победу», — цитирует Миранчука пресс-служба «Аталанты».

По его словам, все мысли команды — о матче в Кубке с «Миланом».

«Никто не знает, каким будет исход. Нужно просто работать и готовиться к следующей встрече», — добавил Миранчук.

Матч на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо завершился со счётом 3:1 в пользу команды Джан Пьеро Гасперини.

Хавбек сборной России сначала отдал голевой пас на Шарля Де Кетеларе (63-я минута), который удвоил преимущество. А потом отличился сам (71-я). Первый мяч забил всё тот же бельгийский форвард (24-я). Горечь поражения «Сассуоло» в концовке матча подсластил гол Даниэля Болоки (95-я).

В 1/4 финала «Аталанта» 10 января встретится с «Миланом».

Ранее сообщалось, что Миранчук попал в стартовый состав «Аталанты» на матч с «Сассуоло» в Кубке Италии.





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