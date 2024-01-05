Тарасова считает, что не стоит создавать лигу фигурного катания в России
«Нам ничего не нужно создавать. Надо понимать, что под санкциями никто к нам не будет приезжать. Для чего нам нужны новые проекты? Плохо себе это представляю. У нас было много международных соревнований. Всегда было по два-три международных старта. И этого было достаточно», — цитирует Тарасову Sport24.
Она подчеркнула, что «лучше хорошо заниматься старым».
«Что мы и делаем. И, считаю, делаем это с большим успехом», — добавила Тарасова.
9 октября Международный союз конькобежцев (ISU) оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.
Вместе с тем Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям в нейтральном статусе. Также действует запрет на участие атлетов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.
Ранее чемпион России в танцах на льду Иван Букин, выступающий в паре с Александрой Степановой, заявил, что ему не хватает международных соревнований.