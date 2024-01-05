Тардиф: ситуация с Федотовым окажет влияние на решение IIHF по России

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что в России должны соблюдать правила трансферов игроков в зарубежные клубы.

«Главенство IIHF в международных правилах по-настоящему важно, и вы не можете не уважать контракт, не уважать международные трансферные правила, не уважать санкции к игроку, при этом желая быть частью хоккейной семьи», — цитирует Тардифа журналист Скот Уилер в социальных сетях.

Президент федерации подчеркнул, что когда IIHF отстраняет игрока, он не должен появляться на льду.

«Мы далеки от решения по России. Нас ждёт много обсуждений», — добавил Тардиф.

Дисциплинарный комитет Международной федерации хоккея отклонил апелляции ЦСКА и Федотова. Решение об отстранении вратаря и запрете столичному клубу на трансферы хоккеистов остаётся в силе. IIHF установила, что Федотов нарушил свой контракт с «Филадельфия Флайерз», когда подписывал соглашение с ЦСКА.

Федотов летом заключил контракт новичка с командой из США, однако его призвали на срочную службу в армию. Дисквалификация вступила в силу 1 сентября 2023 года и закончилась 31 декабря 2023-го.

Ранее Тардиф сообщил, что дело Федотова не является приоритетом для организации.