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IIHF: допуск России зависит от возможности безопасной организации соревнований

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Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф назвал условия возвращения сборных России и Белоруссии на турниры.
IIHF: допуск России зависит от возможности безопасной организации соревнований
  • Gettyimages.ru

«Глава IIHF Люк Тардиф подчеркнул, что допуск России и Белоруссии к соревнованиям IIHF полностью зависит от безопасности спортсменов и организаторов, а также от способности провести безопасный турнир», — сообщает пресс-служба федерации.

Напомним, что IIHF отстранила россиян и белорусов от участия в турнирах под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что IIHF определится с участием сборной России в Олимпиаде до конца февраля.

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