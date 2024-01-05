IIHF: допуск России зависит от возможности безопасной организации соревнований

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф назвал условия возвращения сборных России и Белоруссии на турниры.

«Глава IIHF Люк Тардиф подчеркнул, что допуск России и Белоруссии к соревнованиям IIHF полностью зависит от безопасности спортсменов и организаторов, а также от способности провести безопасный турнир», — сообщает пресс-служба федерации.

Напомним, что IIHF отстранила россиян и белорусов от участия в турнирах под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что IIHF определится с участием сборной России в Олимпиаде до конца февраля.