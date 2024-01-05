IIHF определится с участием сборной России в Олимпиаде до конца февраля
- РИА Новости
«Думаю, что мы сделаем объявление до конца февраля», — цитирует Тардифа пресс-служба федерации.
По его словам, IIHF сейчас впервые встречаемся со всеми заинтересованными сторонами — Национальной хоккейной лигой, Ассоциацией игроков Национальной хоккейной лиги, Международным олимпийским комитетом.
«Мы постараемся договориться о проведении следующих двух Олимпийских игр. Есть общая цель — участвовать», — добавил Тардиф.
Напомним, что IIHF отстранила россиян и белорусов от участия в турнирах под своей эгидой из-за ситуации на Украине.
XXV зимние Олимпийские игры пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.
Ранее в IIHF назвали условия возвращения России на международные соревнования.