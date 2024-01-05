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IIHF определится с участием сборной России в Олимпиаде до конца февраля

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Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф не исключил, что сборная России примет участие в зимней Олимпиаде 2026 года.
IIHF определится с участием сборной России в Олимпиаде до конца февраля
  • РИА Новости

«Думаю, что мы сделаем объявление до конца февраля», — цитирует Тардифа пресс-служба федерации.

По его словам, IIHF сейчас впервые встречаемся со всеми заинтересованными сторонами — Национальной хоккейной лигой, Ассоциацией игроков Национальной хоккейной лиги, Международным олимпийским комитетом.

«Мы постараемся договориться о проведении следующих двух Олимпийских игр. Есть общая цель — участвовать», — добавил Тардиф.

Напомним, что IIHF отстранила россиян и белорусов от участия в турнирах под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

XXV зимние Олимпийские игры пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее в IIHF назвали условия возвращения России на международные соревнования.

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