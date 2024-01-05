Роналду не попал в символическую сборную 2023 года по версии IFFHS
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Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду не попал в команду лучших. Зато в ней оказались форварды Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен», Лионель Месси («Интер Майами») и Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).
Полностью сборная выглядит следующим образом:
голкипер: Эдерсон;
защитники: Рубен Диаш, Альфонсо Дэвис, Ким Мин Джэ;
полузащитники: Джуд Беллингем, Кевин Де Брёйне, Родри, Лионель Месси;
нападающие: Эрлинг Холанд, Гарри Кейн, Килиан Мбаппе.
В сборную попали пять футболистов «Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы в сезоне-2022/23 впервые в истории выиграла Лигу чемпионов.
Ранее полузащитник «Барселоны» Педри высказал мнение о Роналду.