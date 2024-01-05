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Роналду не попал в символическую сборную 2023 года по версии IFFHS

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Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала состав символической сборной 2023 года.
Роналду не попал в символическую сборную 2023 года по версии IFFHS
  • Gettyimages.ru

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду не попал в команду лучших. Зато в ней оказались форварды Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен», Лионель Месси («Интер Майами») и Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

Полностью сборная выглядит следующим образом:

голкипер: Эдерсон;

защитники: Рубен Диаш, Альфонсо Дэвис, Ким Мин Джэ;

полузащитники: Джуд Беллингем, Кевин Де Брёйне, Родри, Лионель Месси;

нападающие: Эрлинг Холанд, Гарри Кейн, Килиан Мбаппе.

В сборную попали пять футболистов «Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы в сезоне-2022/23 впервые в истории выиграла Лигу чемпионов.

Ранее полузащитник «Барселоны» Педри высказал мнение о Роналду.



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