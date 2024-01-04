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Педри: любой, кто говорит, что Роналду плохой, — глуп

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Полузащитник «Барселоны» Педри высказал мнение о нападающем «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Любой, кто говорит, что Криштиану Роналду плохой, — глуп и ничего не знает о футболе», — приводит слова Педри CristianoXtra в социальных сетях.

Португалец в 2023 году забил 54 мяча и стал лучшим по показателю среди всех игроков в мировом футболе.

На втором месте — Гари Кейн (52 гола) и Килиан Мбаппе (52).

Роналду перешёл в «Аль-Наср» зимой 2023 года. Последним клубом 38-летнего португальца был «Манчестер Юнайтед». В саудовском клубе форвард провёл 43 матча во всех турнирах, в которых забил 37 мячей и отдал 13 голевых передач.

Ранее Роналду подарил бразильскому певцу часы стоимостью €75 тысяч.

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