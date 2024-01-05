Пакьяо проведёт поединок с чемпионом мира по тайскому боксу Банчамеком
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Его соперником станет звезда тайского бокса Сомбат (Буакхау) Банчамек. Бой должен пройти 20 апреля в провинции Нонтхабури к северу от Бангкока на стадионе Impact Arena, сообщает ТАСС.
Уточняется, что поединок пройдёт в весовой категории до 70 кг и будет состоять из шести раундов по три минуты.
В активе 45-летнего Пакьяо 62 победы (39 нокаутом), восемь поражений и две ничьи на профессиональном ринге.
41-летний Банчамек является многократным чемпионом мира по тайскому боксу.
Ранее бывший чемпион UFC Конор Макгрегор выразил желание провести поединок с Пакьяо в Саудовской Аравии.