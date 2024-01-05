RT в Telegram
Подпишись

Пакьяо проведёт поединок с чемпионом мира по тайскому боксу Банчамеком

Короткая ссылка
Таиландская промоутерская компания Fresh Air Festival сообщила об организации поединка с участием бывшего чемпиона мира среди боксёров-профессионалов в восьми весовых категориях филиппинца Мэнни Пакьяо.
Пакьяо проведёт поединок с чемпионом мира по тайскому боксу Банчамеком
  • Gettyimages.ru

Его соперником станет звезда тайского бокса Сомбат (Буакхау) Банчамек. Бой должен пройти 20 апреля в провинции Нонтхабури к северу от Бангкока на стадионе Impact Arena, сообщает ТАСС.

Уточняется, что поединок пройдёт в весовой категории до 70 кг и будет состоять из шести раундов по три минуты.

В активе 45-летнего Пакьяо 62 победы (39 нокаутом), восемь поражений и две ничьи на профессиональном ринге.

41-летний Банчамек является многократным чемпионом мира по тайскому боксу.

Ранее бывший чемпион UFC Конор Макгрегор выразил желание провести поединок с Пакьяо в Саудовской Аравии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить