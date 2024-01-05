Пакьяо проведёт поединок с чемпионом мира по тайскому боксу Банчамеком

Таиландская промоутерская компания Fresh Air Festival сообщила об организации поединка с участием бывшего чемпиона мира среди боксёров-профессионалов в восьми весовых категориях филиппинца Мэнни Пакьяо.

Его соперником станет звезда тайского бокса Сомбат (Буакхау) Банчамек. Бой должен пройти 20 апреля в провинции Нонтхабури к северу от Бангкока на стадионе Impact Arena, сообщает ТАСС.

Уточняется, что поединок пройдёт в весовой категории до 70 кг и будет состоять из шести раундов по три минуты.

В активе 45-летнего Пакьяо 62 победы (39 нокаутом), восемь поражений и две ничьи на профессиональном ринге.

41-летний Банчамек является многократным чемпионом мира по тайскому боксу.

Ранее бывший чемпион UFC Конор Макгрегор выразил желание провести поединок с Пакьяо в Саудовской Аравии.